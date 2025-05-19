Пожар в омской бане тушили 25 спасателей

«Возгорание на 84 квадратах потушили 25 огнеборцев, задействовав семь единиц техники. До прибытия пожарных из комплекса вышли на улицу 10 человек. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения: 20:39», — говорится в сообщении.