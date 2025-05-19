Пожар в омской бане тушили 25 спасателей

Около 20:00 в субботу, 17 мая, в Советском округе Омска произошел крупный пожар. Воспламенился один из номеров банного комплекса. Горожане заметили густой дым и позвонили в региональное ГУ МЧС.
«Возгорание на 84 квадратах потушили 25 огнеборцев, задействовав семь единиц техники. До прибытия пожарных из комплекса вышли на улицу 10 человек. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения: 20:39», — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства поделились снимками с места происшествия.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
Сейчас дознаватели министерства чрезвычайных ситуаций устанавливают, что спровоцировало инцидент.
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