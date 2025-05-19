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Пожар в омской бане тушили 25 спасателей

Они поделились деталями инцидента.

Около 20:00 в субботу, 17 мая, в Советском округе Омска произошел крупный пожар. Воспламенился один из номеров банного комплекса. Горожане заметили густой дым и позвонили в региональное ГУ МЧС.

«Возгорание на 84 квадратах потушили 25 огнеборцев, задействовав семь единиц техники. До прибытия пожарных из комплекса вышли на улицу 10 человек. Пострадавших нет. Ликвидация открытого горения: 20:39», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства поделились снимками с места происшествия.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области.

Сейчас дознаватели министерства чрезвычайных ситуаций устанавливают, что спровоцировало инцидент.

Ранее «КП Омск» рассказала, почему региональные магистрали превратились в ловушки для автомобилей.