Бежавших из-под Курска боевиков ВСУ перебрасывает на донецкое направление

«Сейчас на южнодонецкое направление противник перебрасывает остатки той группировки, которая бежала из Курской области… На южнодонецком направлении у нас достаточно серьезный успех, мы каждый день продвигаемся в сторону Днепропетровской области. Эти успехи очевидны. Противник безуспешно пытается что-то предпринять, но мы продолжаем двигаться на запад, освобождая наши земли, наши граждан», — отметил Гагин.