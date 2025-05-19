В Думу внесут проект об отмене динамического ценообразования на ж/д билеты

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается отменить динамическое ценообразование при продаже билетов на железнодорожный транспорт для граждан с низкими доходами, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
«Введение законодательных ограничений на изменение стоимости проезда для отдельных категорий граждан направлено на предотвращение злоупотреблений монопольным положением перевозчика», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что для формирования стоимости билетов в поездах дальнего следования в России используется система динамического ценообразования, которая позволяет автоматически определять стоимость билетов на поезда в зависимости от спроса и предложения.
По его словам, такая система учитывает время года, расположение мест в вагоне, день недели, время отправления или прибытия поезда.
«Например, стоимость билетов повышается летом и во время праздников. Поскольку нижние места пользуются большим спросом, то они продаются дороже, чем верхние. Как и билеты с отправлением в пятницу или воскресенье», — добавил Миронов.
По мнению лидера СРЗП, динамическое ценообразование приводит к значительным колебаниям стоимости билетов. Он отметил, что накануне отправления билеты стоят дорого, а поездка в праздничные дни из-за «сезонных коэффициентов и надбавок» часто становится не по карману студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам и гражданам с низкими доходами.
«Принятие законопроекта создает справедливую и предсказуемую систему ценообразования на железнодорожные перевозки, будет способствовать снижению социальной напряжённости и укреплению доверия граждан к государственным механизмам регулирования деятельности естественных монополий», — заключил Миронов.