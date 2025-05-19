В Думу внесут проект об отмене динамического ценообразования на ж/д билеты

По мнению лидера СРЗП, динамическое ценообразование приводит к значительным колебаниям стоимости билетов. Он отметил, что накануне отправления билеты стоят дорого, а поездка в праздничные дни из-за «сезонных коэффициентов и надбавок» часто становится не по карману студентам, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам и гражданам с низкими доходами.