Пираты, захватившие в 2009 году сухогруз Arctic Sea, тренировались, в том числе, в Эстонии

Документы также свидетельствуют о том, что с марта по апрель проводились как теоретические, так и практические занятия для участников группы. Теоретическая подготовка осуществлялась в одном из учебных заведений с использованием моделей морских судов и была направлена на обучение технике безопасности на борту, а также изучение конструкции морских кораблей. Практические упражнения проходили на эстонском полигоне «Мяннику». Их главной целью было повышение физической подготовки участников, а также отработка навыков высадки на движущееся морское судно и его захвата. Кроме того, в материалах дела отмечается, что осужденных разместили в палаточном лагере для установления между ними тесных взаимосвязей и проверки психологической совместимости.