Пять городов края в выходные присоединилась к акции «Выбираю чистый воздух»

Регионы — победители прошлых лет, в числе которых и Красноярский край, приняли участие в акции в формате телемоста.
В рамках акции в Красноярске прошел «Праздничный километр» — все желающие смогли пройти по одной из троп экопарка «Гремячая грива», отмеченной брендированными флажками, ровно 1 км.
В Лесосибирске состоялся триатлон, включающий в себя: велопробег, забег и скандинавскую ходьбу, были организованы активные дворовые игры для детей, общая зарядка и флешмоб в поддержку акции.
Минусинск провел спартакиаду и спортивный челлендж «Бегущая суббота», а также открытое первенство по футболу «Юные звезды».
Ачинск принял эстафету легкоатлетическим забегом по улицам города и велопробегом.
Спортивные и экологические мероприятия в городах-участниках будут продолжаться на протяжении всего времени проведения акции — до сентября.
Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин сказал о значимости акции: «Наша цель — привлечь внимание всех, в том числе руководителей крупных предприятий, к тому, что жители региона голосуют за чистый воздух. Да, мы — промышленный край, мы даем для страны много ресурсов, но сегодня есть технологии, которые могут сделать любое производство экологичным. Считаю, что каждый из нас может и должен внести свой вклад в улучшение экологии того города, где он живет. Отказ от автомобиля, перевод домовладения на экоотопление, раздельный сбор мусора — все это и многое другое может помочь нашему региону стать чище и лучше. Верю, что в этом году, объединившись, мы займем первое место в проекте».
Поучаствовать в акции могут все желающие, размещая посты со своими спортивными достижениями в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #выбираючистыйвоздух, указывая пройденные километры и свой город (#красноярск). Таким образом, посредством подсчетов, субъекты РФ поборются за звание лидера. Итоги будут подведены в Москве в Международный день чистого воздуха для голубого неба — 7 сентября.
Отметим, в прошлом году Красноярский край по итогам участия в акции занял второе место среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух», уступив Челябинской области. Только в Красноярске, по данным организаторов, участники предотвратили более 1500 тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобилей тем, что «находили» 8 миллионов километров.
Ежегодная Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» является народным драйвером федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Она направлена на популяризацию здорового образа жизни, снижение выбросов от использования личного автотранспорта и формирование полезных экопривычек.