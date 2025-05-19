Пять городов края в выходные присоединилась к акции «Выбираю чистый воздух»

Министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин сказал о значимости акции: «Наша цель — привлечь внимание всех, в том числе руководителей крупных предприятий, к тому, что жители региона голосуют за чистый воздух. Да, мы — промышленный край, мы даем для страны много ресурсов, но сегодня есть технологии, которые могут сделать любое производство экологичным. Считаю, что каждый из нас может и должен внести свой вклад в улучшение экологии того города, где он живет. Отказ от автомобиля, перевод домовладения на экоотопление, раздельный сбор мусора — все это и многое другое может помочь нашему региону стать чище и лучше. Верю, что в этом году, объединившись, мы займем первое место в проекте».