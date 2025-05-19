Большой десантный корабль ТОФ «Пересвет» провел стрельбы в Японском море

Большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Пересвет» провел серию артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям в Японском море, сообщает пресс-служба ТОФ. В рамках выполнения элементов курсовой задачи К-2 корабль осуществил комплекс боевых упражнений, направленных на отработку различных видов стрельбы и поддержки высадки условного морского десанта.
Во время учений по берегу использовалась 122-мм реактивная система залпового огня «Град-М», которая поразила цели на расстоянии более 10 километров.
Для уничтожения морских и воздушных целей применялись артиллерийские установки АК-176 и АК-630, обеспечивая точность и эффективность огня. Также расчёты 12,7-мм крупнокалиберных пулемётов, размещённые на сигнальных мостиках, успешно уничтожили воздушный шар и макет морской мины.
По данным пресс-службы ТОФ, все поставленные учебно-боевые задачи были выполнены с высокими результатами, что подтверждает боеспособность корабля и его готовность к выполнению различных задач в рамках боевой подготовки.
Ранее стало известно, что корабли ТОФ завершили деловой заход в Камбоджу и вышли в море.