Блогер Лебедев сравнил метро в Нью-Йорке с психиатрической больницей

Дизайнер отметил, что несмотря на богатство города, большинство американцев стараются обходить стороной этот участок подземки. По его мнению, те, кто все же пользуются метро, — это люди, оказавшиеся «на дне» общества или вынужденные там находиться по обстоятельствам.