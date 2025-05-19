Блогер Лебедев сравнил метро в Нью-Йорке с психиатрической больницей

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко высказался о одном из районов Нью-Йорка, назвав его «психиатрической лечебницей на выезде». В своем обзоре новостей, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», он отметил, что метро этого города напоминает больницу для людей с психическими расстройствами.
По словам Лебедева, метро в Нью-Йорке находится в ужасном состоянии и представляет собой «абсолютную помойку», где вместе с бандитами, наркоманами и сомнительными личностями царит хаос. Он подчеркнул, что это место вызывает у местных жителей желание избегать его любой ценой.
Дизайнер отметил, что несмотря на богатство города, большинство американцев стараются обходить стороной этот участок подземки. По его мнению, те, кто все же пользуются метро, — это люди, оказавшиеся «на дне» общества или вынужденные там находиться по обстоятельствам.
Ранее в Нью-Йорке неизвестные совершили угон поезда метро. Трое нарушителей зашли в пустой состав, который стоял на транзитной стоянке, разбили окна в вагоне и решили немного покататься.