Первый тур выборов в Польше завершен: о результатах внутри страны и за границей

Воскресенье, 18 мая, стало крайним днем для голосования за президента Польши. Завершился первый тур выборов. По данным местной избирательной комиссии, результаты внутри страны и за рубежом имеют весомые различия.
По имеющимся данным, во второй тур президентских выборов вышли кандидат от правящей партии Рафал Тшасковский и представитель-оппозиционер от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Славомир Ментцен занял третье место. За Рафала Тшасковского проголосовало 30,8% избирателей, за Кароля Навроцкого — 29,1%.
Ситуация сильно отличается в Соединенных Штатах. Здесь поляки поддержали Кароля Навроцкого, отдав за него 42,3% голосов. С таким же результатом окончились выборы президента Польши для канадских жителей. При этом в Китае поляки отдали предпочтение победившему Рафалу Тшасковскому.
В это же время проходят президентские выборы и в Румынии. Во втором туре лидирует мэр Бухареста Никушор Дан. Он опережает оппозиционера Джордже Симиона на 10% голосов.