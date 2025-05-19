Западный ветер нагонит тучи: погода в Челябинской области 19 мая

Ожидается, что атмосферный фронт циклона приблизится во второй половине дня, небо на севере региона затянут плотные облака, местами пройдут дожди. Во вторник, 20 мая, фронтальная облачность накроет уже весь регион; в среду, 21-го, также будет властвовать циклонический вихрь, насыщенный дождевыми тучами. Температура воздуха будет варьироваться от 15 до 21 градуса.