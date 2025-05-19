Западный ветер нагонит тучи: погода в Челябинской области 19 мая

В Челябинской области днем в понедельник, 19 мая, облачно с прояснением, местами прошумят небольшие дожди, возможны и грозы. Ветер юго-западный, западный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха плюс 19−24, в горах — до 16 градусов.
Непосредственно в Челябинске сегодня не исключен небольшой дождь и плюс 20−22.
В 6:30 в центре города плюс 14, влажность 53%, ветер юго-западный 2 м/с, атмосферное давление 741 мм ртутного столба при норме 739 мм.
Ожидается, что атмосферный фронт циклона приблизится во второй половине дня, небо на севере региона затянут плотные облака, местами пройдут дожди. Во вторник, 20 мая, фронтальная облачность накроет уже весь регион; в среду, 21-го, также будет властвовать циклонический вихрь, насыщенный дождевыми тучами. Температура воздуха будет варьироваться от 15 до 21 градуса.
Только в воскресенье атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся, облаков станет меньше, дневная температура повысится до 22−24.