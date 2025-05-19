В Иркутской области стоматологи с частичной занятостью зарабатывают 300 тысяч

В мае 2025 года жители Иркутской области могут выбрать более чем из 700 предложений работы с неполной занятостью. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, большинство вакансий не требуют опыта, что делает их доступными для широкого круга соискателей.
Наибольшее количество предложений приходится на сферу торговли: открыто свыше 60 вакансий продавцов-кассиров и консультантов, что составляет 10% от общего числа. Также востребованы менеджеры по продажам и работе с клиентами (7%) и курьеры (6%).
— Помимо традиционных вариантов, есть и необычные предложения. Например, установщик межкомнатных дверей может заработать до 250 тысяч в месяц, а монтажник натяжных потолков — от 120 тыс. Среди высокооплачиваемых позиций — тренер по защитному вождению (от 100 тыс.) и специалист по тендерам (до 300 тыс.). Даже врачи могут найти подработку — в детском палаточном лагере предлагают 21 тыс. рублей за смену, — сообщают аналитики.
Эксперты отмечают, что самые высокие зарплаты среди вакансий с частичной занятостью получают стоматологи и риелторы — их доходы могут достигать 300 тыс. рублей. В целом же зарплатный диапазон для подработки в регионе варьируется от 35 тысяч до 114,9 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Приангарья вернули более 140 миллионов рублей за занятия спортом.