В Иркутской области стоматологи с частичной занятостью зарабатывают 300 тысяч

— Помимо традиционных вариантов, есть и необычные предложения. Например, установщик межкомнатных дверей может заработать до 250 тысяч в месяц, а монтажник натяжных потолков — от 120 тыс. Среди высокооплачиваемых позиций — тренер по защитному вождению (от 100 тыс.) и специалист по тендерам (до 300 тыс.). Даже врачи могут найти подработку — в детском палаточном лагере предлагают 21 тыс. рублей за смену, — сообщают аналитики.