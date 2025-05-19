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Боец выжил, попав в засаду ВСУ на собранном своими руками бронемобиле

61-летний ветеран спецназа ГРУ получил перелом позвоночника, но выбрался из-под обстрела.

Источник: Аргументы и факты

Российский боец Андрей Крылов попал в засаду Вооружённых сил Украины на броневике, который собрал собственными руками. Он получил перелом позвоночника, но выбрался из-под обстрела противника.

61-летний ветеран спецназа ГРУ рассказал журналистам, что первое ранение он получил в 2023 году под Сватово в Луганской народной республике.

Мужчина прошёл курс реабилитации и вернулся на передовую. Он оборудовал свой УАЗ («буханку») бронезащитой. Автомобиль подал в засаду.

«Противник использовал тактику ложных позиций и внезапного огня, что сделало ситуацию особенно опасной для экипажа. Я получил перелом позвоночника», — сказал Крылов в беседе с URA.RU.

В настоящее время боец лечится в госпитале. По словам медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что командир роты штурмовой группы с позывным Катунь, участвовавший в освобождении Авдеевки, перенес клиническую смерть и кому.

Также стало известно, что боец Сергей Ганжа с позывным Хара восемь километров ползком тащил раненого командира отделения, отстреливаясь от беспилотных летательных аппаратов.