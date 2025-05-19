Синоптик Ильин: в последние дни мая в Москве ожидается потепление до +25

Заметное потепление придет в Москву только в последние дни месяца. Об этом сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Однако, по его словам, на текущей неделе москвичей ждет прохладная и дождливая погода.
«Уже сегодня температура начнет понижаться, и в первой половине рабочей недели похолодает до +11… +16 градусов. Будут и дожди», — рассказал Ильин.
Середина недели принесет кратковременное потепление.
«Со среды погода снова возьмет курс на потепление, и к концу рабочей недели максимальные значения температуры ожидаются до +18… +23 градусов. Преимущественно без осадков», — отметил синоптик.
Ильин также добавил, что в выходные дни 24 и 25 мая температура немного снизится, но уже в самом конце месяца вновь начнет расти.
«В последние дни мая потеплеет до +20… +25 градусов», — добавил эксперт.
Напомним, накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что на Земле началась магнитная буря, которая продлится до 19 мая включительно.