После массовых драк в Махачкале задержаны 67 подростков

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов заявил о необходимости усиления профилактической работы в школах, а также повышения контроля за поведением подростков. По его словам, в городе будет проведена служебная проверка, а также расширено взаимодействие между системой образования и правоохранительными органами.