У омичей возникли трудности с вылетом на курорты

В понедельник, 19 мая 2025 года, на табло Омского аэропорта по состоянию на 8:00 отмечены задержки трех рейсов, причем два из них — в курортные города.
Так, самый первый рейс текущих суток, вылет в Анталию, оказался «проблемным», задержавшись практически на два часа. Самолет должен был взмыть в небо в 1:35, однако вылет, согласно опубликованной информации, перенесли на 3:19. Во втором случае речь идет о задержке рейса по маршруту Омск — Сочи, по графику стартующему в 7:25. На момент публикации сообщается о его переносе на 50 минут — до 8:15.
Третье, менее существенное, нарушение графика зафиксировано у борта, вылетевшего в Москву в 5:45 вместо 5:10.
Точная причина сбоев в графике неизвестна, однако можно отметить, что самолеты под осуществление рейсов прибыли в Омский аэропорт с опозданием, то есть официально может быть указана формулировка «позднее прибытие борта под рейс».