У омичей возникли трудности с вылетом на курорты

Так, самый первый рейс текущих суток, вылет в Анталию, оказался «проблемным», задержавшись практически на два часа. Самолет должен был взмыть в небо в 1:35, однако вылет, согласно опубликованной информации, перенесли на 3:19. Во втором случае речь идет о задержке рейса по маршруту Омск — Сочи, по графику стартующему в 7:25. На момент публикации сообщается о его переносе на 50 минут — до 8:15.