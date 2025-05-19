Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Правительство РФ в целом поддержало законопроект о повсеместном внедрении в России электронных студенческих билетов при условии доработки с учетом замечаний, соответствующий отзыв российского кабмина имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутаты от партии «Новые люди» в январе внесли законопроект о повсеместном внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на «Госуслугах» с учетом положительных промежуточных результатов эксперимента по введению соответствующего документа в ряде российских вузов.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве.
В числе замечаний отмечается, что в законопроекте следует уточнить, «посредством какой государственной информационной системы будут осуществляться формирование и передача указанных сведений», а также предусмотреть особенности использования электронных студбилетов для организаций, которые реализуют образовательные программы «по отдельным специальностям и направлениям подготовки».
Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов проводится в РФ с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, более 1,5 миллионов студентов из 174 организаций-участников эксперимента могут воспользоваться новым сервисом, оформив его на портале Госуслуг.