Правительство поддержало введение электронных студенческих билетов

Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов проводится в РФ с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. Согласно данным Минцифры РФ, более 1,5 миллионов студентов из 174 организаций-участников эксперимента могут воспользоваться новым сервисом, оформив его на портале Госуслуг.