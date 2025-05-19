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Шоу фриков и деградантов: эксперты оценили «Евровидение-2025»

В швейцарском Базеле в финале европейского музыкального конкурса победил австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ.

Источник: Аргументы и факты

17 мая в швейцарском Базеле завершился очередной конкурс «Евровидение». Россия в нем не принимала участие, однако в полуфинале в эфир выпустили архивную запись с российским коллективом «Бурановские бабушки». Свою оценку конкурсу поставили в беседе с aif.ru музыкальные эксперты.

Хорошо, что у нас не показывают.

Продюсер Иосиф Пригожин искренне порадовался, что на российском телевидении не ведется трансляция «Евровидения».

«Слава богу, что его у нас не показывают. И, наверное, он в связи с этим просто не замечен. Просто его нету, его не видно, как будто его не существует», — отметил он.

Пригожин охарактеризовал конкурс как шоу фриков и деградантов.

«Честно говоря, я “Евровидением” вообще больше не интересуюсь, в принципе. Шоу фриков и деградантов, я ничего про это сказать другое не могу», — отметил он.

Организаторы сами нарушают собственные правила.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с aif.ru подчеркнул, что конкурс «Евровидение» давно политическим, а не музыкальным.

«Одно то, что нас там нет, говорит о том, что это политический конкурс. Музыка там на пятом месте. На первом месте политика», — объяснил он свою позицию.

По словам композитора, организаторы мероприятия не соблюдают его правила.

«В основных документах этого конкурса не было прописано продвижение ЛГБТ* или какой-либо другой повестки. Там говорилось о том, что этот конкурс должен сближать народы. Поэтому изначально все пели на своих языках, рассказывали о своих странах, а потом победители на своем языке вели этот конкурс… А сейчас это жуть какая-то просто. Очень трудно подобрать слова, которые бы соответствовали тому, во что превратили “Евровидение”, перевернули всё с ног на голову с бородатыми женщинами, с этими фриками… Его вообще смотреть не надо никому. Если вы хотите сохранить нормальные нервы, смотрите “Славянский базар” или фестиваль в Сан-Ремо», — добавил Лоза.

На «Евровидении» нет настоящей музыки.

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru отметил, что конкурс «Евровидение» перестал быть конкурсом талантов.

«Там нет настоящей музыки, как у нас в России. Нет ярких, нормальных, красочных, постановочных шоу, есть все наигранное, какие-то непонятные перформансы, которые на самом деле не вдохновляют, а только дегенерируют общество», — поделился он.

Дворцов напомнил, что в России будет запущен собственный международный музыкальный проект.

«То, что наша страна покинула “Евровидение”, наверное, это к лучшему, потому что у нас в России уже создано свое собственное шоу, которое будет запущено уже в сентябре этого года, и мы будем играть по своим правилам», — добавил он.

Конкурс превратился в шок-контент.

По мнению продюсера Павла Рудченко, «Евровидение» превратилось из шоу в шок-контент.

«Если про “Евровидение” сказать, то это такой, конечно, странный, уродливый конкурс именно в странах Европы… вроде бы конкурс как про музыку должен быть, но почему-то по-любому все равно вот странные образы оказывается там в полуфинале или финале.. это уже не шоу, а шок-контент, от которого потом отходит весь мир в течение трех месяцев, обсуждая те или иные инфоповоды, которые возникали на этом конкурсе», — отметил он в разговоре с корреспондентом aif.ru.

По словам Рудченко, конкурс уже оценивать серьезно не имеет смысла с точки зрения музыкальности.

«Конкурс стал политизированным и продвигающим ценности ЛГБТ*», — резюмировал продюсер.

Бурановский бабушки не поехали бы на конкурс снова.

Знаменитые бабушки из Буранова, которые покорили «Евровидение» в 2012 году, во второй раз ехать на конкурс отказались.

«Ну, конечно, нет. Зачем? Уже не надо нам, и и не одолеть это. Нам же уже восемьдесят семь, восемьдесят пять, восемьдесят шесть. И два раза на одну и ту же гору не взбираемся», — ответила aif.ru руководитель коллектива «Бабушки из Бураново» Ольга Туктарева, комментируя показ архивного выступления во время полуфинала конкурса в Швейцарии.

* ЛГБТ — экстремистское движение, деятельность которого запрещена на территории РФ.