Шоу фриков и деградантов: эксперты оценили «Евровидение-2025»

«В основных документах этого конкурса не было прописано продвижение ЛГБТ* или какой-либо другой повестки. Там говорилось о том, что этот конкурс должен сближать народы. Поэтому изначально все пели на своих языках, рассказывали о своих странах, а потом победители на своем языке вели этот конкурс… А сейчас это жуть какая-то просто. Очень трудно подобрать слова, которые бы соответствовали тому, во что превратили “Евровидение”, перевернули всё с ног на голову с бородатыми женщинами, с этими фриками… Его вообще смотреть не надо никому. Если вы хотите сохранить нормальные нервы, смотрите “Славянский базар” или фестиваль в Сан-Ремо», — добавил Лоза.