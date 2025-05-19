Набережная на красноярском Пашенном меняется

Работы ведутся в рамках второго этапа благоустройства территории. Проект реализуется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отмечают в мэрии.
Руководитель администрации района Лилия Назмутдинова отметила, что на месте незаконных гаражей уже видны очертания будущих пешеходных дорожек. Специалисты уже убрали аварийные деревья, на их месте появятся новая зелень.
Также в рамках проекта на территории планируется провести освещение, обустроить зоны отдыха и площадку для собак, установить два балкона (как смотровые площадки), а также скамейки и урны.
Напомним, в Красноярске продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году. В Свердловском районе жители могут выбрать между сквером «Сказочный» на улице Матросова и зоной отдыха «Прасковьин камень» на 2-й Депутатской.