Набережная на красноярском Пашенном меняется

Напомним, в Красноярске продолжается голосование за территории, которые будут благоустроены в следующем году. В Свердловском районе жители могут выбрать между сквером «Сказочный» на улице Матросова и зоной отдыха «Прасковьин камень» на 2-й Депутатской.