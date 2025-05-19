Разворотнева: тарифы на отопление могут вырасти до 21% в некоторых регионах

«Например, рост на 10% стоимости воды — это не то же самое, что 10% на тепло: тепло стоит значительно дороже, а кубометр воды соизмерим по цене с бутылкой в магазине. Кроме того, даже в пределах одного региона и даже одного города тарифы могут различаться. Так, например, в Воронеже часть жителей получает тепло от Нововоронежской АЭС, а другие — от местных ТЭЦ, и для них действуют разные тарифы», — объяснила заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ.