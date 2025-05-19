Разворотнева: тарифы на отопление могут вырасти до 21% в некоторых регионах

Тарифы на коммунальные услуги в России в 2025 году будут расти неравномерно в зависимости от региона. Об этом в комментарии aif.ru рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, больше всего ощутим рост платы за отопление, который в отдельных регионах может достигать 21%. При этом повышение тарифов на другие ресурсы, например на воду, будет менее заметным — но многое зависит от конкретной ситуации в регионе.
«Тарифы регулируются государством: уже в ноябре предыдущего года правительство устанавливает предельные “коридоры роста” для каждого региона. Однако конкретный уровень повышения определяется региональными властями и может значительно отличаться. В отдельных регионах, например в Архангельской области, рост платы за тепло может достигать 21%, а в Республике Алтай повышение составит около 4%», — пояснила Разворотнева.
Она также уточнила, что решение о конкретных цифрах принимают региональные власти.
«При этом, как регулярно отмечают в федеральном правительстве, в том числе заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, губернаторы часто устанавливают тарифы ниже максимально разрешенных значений — исходя из политических соображений», — добавила Светлана Разворотнева.
Кроме того, важно учитывать, что повышение может ощущаться по-разному в зависимости от типа ресурса.
«Например, рост на 10% стоимости воды — это не то же самое, что 10% на тепло: тепло стоит значительно дороже, а кубометр воды соизмерим по цене с бутылкой в магазине. Кроме того, даже в пределах одного региона и даже одного города тарифы могут различаться. Так, например, в Воронеже часть жителей получает тепло от Нововоронежской АЭС, а другие — от местных ТЭЦ, и для них действуют разные тарифы», — объяснила заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ.
Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что в 2025 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%, однако уровень повышения будет различаться в зависимости от региона.