RTL: в Париже нашли бюст, украденный с могилы лидера The Doors в 1988 году

Полиция Парижа случайно обнаружила бюст лидера американской рок-группы The Doors Джима Моррисона, украденный с его могилы в 1988 году, сообщила радиостанция RTL.
Скульптуру нашли в ходе обысков, которые проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве. Моррисон захоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.
Напомним, в июле 2019 года на аукционе в Подмосковье продали гитару, содержащую автографы всех участников рок-группы The Doors, в том числе Джима Моррисона. Стартовая цена лота составляла 790 тыс. рублей.