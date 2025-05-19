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В московском аэропорту объявили тревогу при встрече рейса из Омска

Телеграм-канал «Авиаинцидент» в воскресенье, 18 мая 2025 года, сообщил о происшествии на борту рейса Омск — Москва, летевшего 17 мая в столичное Шереметьево.

Источник: SuperOmsk.ru

Заявляется, что у самолета отказал первый двигатель, после чего в Шереметьево был объявлен сигнал тревоги.

«17.05.2025. “Аэрофлот”. А320. ПАН, отказ первого двигателя.

17.05.25, 17:21 (мск), аэродром Москва (Шереметьево). На удалении 53 км северо-восточнее города Москва, эшелон 120, экипаж объявил сигнал срочности (Pan-Pan) по причине отказа двигателя № 1. Решение экипажа будет сообщено дополнительно. В 14:27 на аэродроме Шереметьево объявлен сигнал тревоги, код «синий»", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 14:37 борт смог благополучно совершить посадку.