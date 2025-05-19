Иркутск вошел в топ-10 популярных среди иностранцев городов

Согласно информации от сервиса бронирования «Островок» (18+), в текущем году зарубежные туристы стали чаще выбирать российские города за пределами традиционных столичных маршрутов. Например, количество бронирований в Волгограде и Владивостоке выросло более чем в два раза. В Новосибирске и Москве спрос увеличился в полтора раза (+49% и +44% соответственно). В Иркутске и Казани рост составил около трети (+35% и +33%), пишет ИА IrkutskMedia.