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Иркутск вошел в топ-10 популярных среди иностранцев городов

Рост бронирований жилья в городе вырос на 35%.

Источник: IrkutskMedia.ru

Согласно информации от сервиса бронирования «Островок» (18+), в текущем году зарубежные туристы стали чаще выбирать российские города за пределами традиционных столичных маршрутов. Например, количество бронирований в Волгограде и Владивостоке выросло более чем в два раза. В Новосибирске и Москве спрос увеличился в полтора раза (+49% и +44% соответственно). В Иркутске и Казани рост составил около трети (+35% и +33%), пишет ИА IrkutskMedia.

В десятку самых популярных у иностранных гостей направлений в начале мая вошли Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Казань, Калининград, Сочи, Иркутск, Волгоград, Новосибирск и Нижний Новгород.

Средняя цена за ночь в российских отелях и апартаментах, забронированных иностранными туристами в начале мая, достигла 9 650 рублей, что на 13% выше прошлогодних показателей.