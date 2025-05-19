Игорь Кобзев и Евгений Марков обсудили вопросы пожарной безопасности в Приангарье

Губернатор отметил необходимость увеличения финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая приобретение техники, оборудования и снаряжения. Он предложил включить Приангарье в нацпроект «Экологическое благополучие» для получения средств на ремонт пожарной техники. Дополнительное финансирование также требуется для ликвидации последствий ЧС в Киренском районе, где продолжается уборка ветровальной древесины после урагана в 2022 году.