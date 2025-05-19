Игорь Кобзев и Евгений Марков обсудили вопросы пожарной безопасности в Приангарье

Стороны обсудили вопросы пожарной безопасности в регионе. На встрече также присутствовали заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексей Венглинский, заместитель Председателя Правительства региона Владимир Читоркин и руководитель министерства лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин. Замминистра природных ресурсов и экологии России Евгений Марков был назначен на должность 30 апреля 2025 года и находился в регионе с ознакомительным визитом.
Губернатор Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область всегда была в зоне внимания Правительства Российской Федерации и Минприроды России в части подготовки и прохождения пожароопасного сезона. Он подчеркнул, что ситуация в регионе под контролем: оперштабы работают ежедневно, ведется постоянный мониторинг и патрулирование.
На встрече обсуждался вопрос обустройства противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесным фондом, что особенно актуально для Приангарья. Такое соседство увеличивает риск распространения огня, и Главное управление МЧС России обращало внимание на необходимость создания противопожарных разрывов. Губернатор предложил, чтобы Иркутская область стала пилотным проектом в этом вопросе, минимизируя лесные рубки.
Для обсуждения реализации этой инициативы будет создана рабочая группа с участием представителей Минприроды РФ, МЧС РФ, Рослесхоза и Правительства Иркутской области. Соответствующие обращения направлены в Министерство МЧС России и Рослесхоз. Также обсуждалось создание межрегионального авиаотделения на севере Иркутской области для оперативного реагирования на лесные пожары.
Губернатор отметил необходимость увеличения финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая приобретение техники, оборудования и снаряжения. Он предложил включить Приангарье в нацпроект «Экологическое благополучие» для получения средств на ремонт пожарной техники. Дополнительное финансирование также требуется для ликвидации последствий ЧС в Киренском районе, где продолжается уборка ветровальной древесины после урагана в 2022 году.
Состояние и перспективы развития лесной отрасли в Иркутской области также обсуждались на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Владимира Читоркина. Замминистру природных ресурсов и экологии РФ Евгению Маркову доложили об общем положении дел в лесной отрасли региона, уделив внимание санитарному и лесопатологическому состоянию лесов. Евгений Марков отметил настрой команды и подчеркнул важность улучшения жизни граждан.