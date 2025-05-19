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Мошенники обманывают россиян, пользуясь судебными данными: в МВД призвали к бдительности

Мошенники начали использовать судебные заседания для получения кодов.

Источник: Комсомольская правда

Киберпреступники стали изучать данные судебных слушаний по гражданским делам. Мошенники используют эту информацию ради получения кода для доступа к личным кабинетам жертв. С таким предупреждением обратились в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, пишет ТАСС.

Злоумышленники узнают ФИО фигуранта гражданского дела и предъявленное ему обвинение. После анализа преступники звонят жертве и выманивают код авторизации. Его, по данным МВД, отправляют через СМС. Код может позволить мошенникам зайти, в том числе, в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Уточняется, что при звонке аферисты апеллируют надуманными предлогами, якобы относящимися к судебным делам жертв. В МВД призвали россиян быть бдительнее и проверять информацию только на официальных ресурсах.

Злоумышленники также начали звонить родителям старшеклассников от лица сотрудников Минпросвещения. Активность связана с периодом сдачи ЕГЭ.