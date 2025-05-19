Мошенники обманывают россиян, пользуясь судебными данными: в МВД призвали к бдительности

Злоумышленники узнают ФИО фигуранта гражданского дела и предъявленное ему обвинение. После анализа преступники звонят жертве и выманивают код авторизации. Его, по данным МВД, отправляют через СМС. Код может позволить мошенникам зайти, в том числе, в личный кабинет на портале «Госуслуги».