Омский Арбитраж может потерять одного из судей

Обнародована повестка майской сессии Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Несколько кадровых вопросов, которые предстоит рассмотреть членам органа судейского сообщества в период с 26 по 30 мая 2025 года, могут отразиться на штате омских инстанций.
В частности, в понедельник, 26 мая 2025 года, членам ВККС предстоит рассмотреть заявление Алены Кликушиной, претендующей на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. За плечами кандидатки к настоящему моменту только одна судейская должность: с ноября 2020 года она рассматривает дела в Арбитражном суде Омской области, перед этим около 11 месяцев отработав помощником судьи этой же инстанции. Абсолютным «приоритетом» судейской активности Алены Кликушиной являются дела о банкротстве: по данным судебной картотеки, она приняла участие в рассмотрении порядка 2,74 тысячи дел из этой категории, в том числе иск о банкротстве «Новатора» Арсена Пономарева и «Эксперт Банка».
Напомним, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа фактически является инстанцией, рассматривающей кассационные жалобы на вердикты ряда инстанций. Таким образом, речь идет о запросе на повышение.