Омский Арбитраж может потерять одного из судей

В частности, в понедельник, 26 мая 2025 года, членам ВККС предстоит рассмотреть заявление Алены Кликушиной, претендующей на должность судьи Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. За плечами кандидатки к настоящему моменту только одна судейская должность: с ноября 2020 года она рассматривает дела в Арбитражном суде Омской области, перед этим около 11 месяцев отработав помощником судьи этой же инстанции. Абсолютным «приоритетом» судейской активности Алены Кликушиной являются дела о банкротстве: по данным судебной картотеки, она приняла участие в рассмотрении порядка 2,74 тысячи дел из этой категории, в том числе иск о банкротстве «Новатора» Арсена Пономарева и «Эксперт Банка».