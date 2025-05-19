Экипаж Су-34 группировки «Юг» уничтожил украинский пункт управления БПЛА

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг», сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж истребителя Су-34. Были использованы авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ликвидацию цели подтвердила разведка. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг».