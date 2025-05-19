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Экипаж Су-34 группировки «Юг» уничтожил украинский пункт управления БПЛА

В МО уточнили, что ликвидацию цели подтвердила разведка.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг», сообщает Минобороны РФ.

Удар нанёс экипаж истребителя Су-34. Были использованы авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Юг”», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ликвидацию цели подтвердила разведка. Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 уничтожили технику Вооружённых сил Украины в зоне действия группировки войск «Юг».