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Омичи массово поддержали пешеходные выходные на Любинском

По проспекту прогулялись более 34 тысяч горожан.

Источник: Соцсети

17 и 18 мая, в субботу и воскресенье, Любинский проспект стал центром притяжения для омичей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, локацию за выходные посетили более 34 тысяч человек.

«Здесь горожане успели прогуляться с друзьями, отдохнуть, а также интересно и с пользой провести время. Молодежная столица России готовится к следующим выходным!», — написал глава региона, проанонсировав продолжение проекта.

Виталий Хоценко также провел в мессенджере опрос под названием «Пешеходный Любинский в Омске — это…». Из 3 682 проголосовавших человек 80% выбрали ответ «Круто» и только 20% — «Не очень». Таким образом, временный пешеходный статус проспекта оценили подавляющее большинство местных жителей.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в Черкаске приостановили курсирование пассажирского автобуса.