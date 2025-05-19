Омичи массово поддержали пешеходные выходные на Любинском

17 и 18 мая, в субботу и воскресенье, Любинский проспект стал центром притяжения для омичей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, локацию за выходные посетили более 34 тысяч человек.
«Здесь горожане успели прогуляться с друзьями, отдохнуть, а также интересно и с пользой провести время. Молодежная столица России готовится к следующим выходным!», — написал глава региона, проанонсировав продолжение проекта.
Виталий Хоценко также провел в мессенджере опрос под названием «Пешеходный Любинский в Омске — это…». Из 3 682 проголосовавших человек 80% выбрали ответ «Круто» и только 20% — «Не очень». Таким образом, временный пешеходный статус проспекта оценили подавляющее большинство местных жителей.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в Черкаске приостановили курсирование пассажирского автобуса.