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В Башкирии стали известны основные причины жалоб жителей в сфере ЖКХ

В госжилинспекцию Башкирии с начала 2025 года поступило 10 704 обращения, из них более 70% — от жителей Уфы. Об этом в соцсетях сообщил председатель госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильшат Саитов.

Источник: Министерство ЖКХ РБ

Анализ статистических данных показал, что 58% обращений связаны с вопросами управления жилфондом, в частности, с неудовлетворительной работой управляющих организаций и ненадлежащим содержанием общедомового имущества.

19% — это обращения, касающиеся начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Особенно жителей беспокоят вопросы начислений на общедомовые нужды. Чаще всего заявители считают, что эти платежи завышены.

20% авторов обращений сигнализируют о нарушениях при предоставлении коммунальных услуг, таких как холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, электро- и газоснабжение.

3% обращений связаны с незаконной перепланировкой жилых помещений и незаконным изменением схем системы отопления многоквартирного дома.

Также жителей волнует обслуживание и ремонт вентканалов и дымоходов.