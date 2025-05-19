В Башкирии стали известны основные причины жалоб жителей в сфере ЖКХ

Анализ статистических данных показал, что 58% обращений связаны с вопросами управления жилфондом, в частности, с неудовлетворительной работой управляющих организаций и ненадлежащим содержанием общедомового имущества.
19% — это обращения, касающиеся начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Особенно жителей беспокоят вопросы начислений на общедомовые нужды. Чаще всего заявители считают, что эти платежи завышены.
20% авторов обращений сигнализируют о нарушениях при предоставлении коммунальных услуг, таких как холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, электро- и газоснабжение.
3% обращений связаны с незаконной перепланировкой жилых помещений и незаконным изменением схем системы отопления многоквартирного дома.
Также жителей волнует обслуживание и ремонт вентканалов и дымоходов.