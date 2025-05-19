Есть или не есть? Насколько опасны весенние грибы

«Если в июне достаточно тепло, то уже в середине июля появляются подосиновики, маслята, подберёзовики. Чуть позже начинают расти белые грибы и сыроежки. В августе обычно собирают грузди, лисички, в сентябре — рыжики, опята, — рассказывает Александр Шишигин. — Некоторые грибы растут не каждый год. К примеру, рыжики и грузди могут появиться в этом сезоне, а в следующем будет всего пара штук. Это явление называется волнами жизни и свойственно не только грибам. Такое бывает с разными растениями, к примеру, яблонями, которые плодоносят не каждое лето. Бывают годы, когда в лесах появляются только маслята».