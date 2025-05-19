Есть или не есть? Насколько опасны весенние грибы

Соцсети пестрят фото с полными морщинистых грибов ваннами, тазами и вёдрами. Пермяки публикуют подобные снимки с конца апреля. Что за лесные дары в кадре? Они выросли так рано из-за аномальной погоды? Насколько грибы могут быть опасны для здоровья? Читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Всему виной аномалия?
В Перми в последние дни будто проходит негласное соревнование — кто соберёт больше грибов. По информации из соцсетей, их находят в Пермском, Карагайском, Очёрском, Суксунском и других округах Прикамья, а также в краевом центре.
«Никакой аномалии нет. Весенние грибы обычно появляются, когда начинает сходить снег, то есть в апреле-мае. Растут они как в лиственных, так и в хвойных лесах. Это строчки, сморчки, сморчковая шапочка, — рассказывает миколог, доцент кафедры биологии и географии ПГГПУ Александр Шишигин. — Перечисленные грибы съедобны, если их правильно готовить. Сморчки, строчки и сморчковую шапочку отваривают дважды по 30 минут, сливая воду по истечении получаса. Это необходимо для того, чтобы вывести из грибов токсичные вещества. Самые пригодные для употребления из этих трёх видов — сморчковые шапочки. Строчки более ядовитые. Ими можно отравиться даже после отваривания, если съесть слишком много».
Как отличить сморчки от строчков и сморчковых шапочек? Это несложно, говорит эксперт. Достаточно внимательно приглядеться.
«Строчки довольно объёмные. Шляпка похожа на человеческий головной мозг или половинку очищенного грецкого ореха, — поясняет Александр Шишигин. — У сморчков шляпка более вытянутая и напоминает конус, а у сморчковой шапочки (знатоки собирают в основном этот вид) — не соприкасается с ножкой и как бы висит сама по себе, болтаясь».
Перечисленные грибы будут расти в лесах Прикамья буквально ещё несколько дней. На юге региона и в Перми они обычно пропадают к середине мая, поскольку не любят тёплую погоду. На севере весенние грибы стоят немного дольше. Тем, кто планирует отправиться на тихую охоту, специалисты советуют выезжать за пределы крупных городов, где большое количество транспорта и множество предприятий, загрязняющих окружающую среду. Грибы впитывают вредные вещества подобно губке. В качестве наиболее подходящих для сбора мест опытные «охотники» называют леса вблизи небольших городов, сёл и посёлков, где нет заводов.
Какие брать.
Как выбрать хороший сморчок или строчок? Ориентиры те же, что и в случае с более привычными для нас дарами леса — подберёзовиками, подосиновиками
«Хранить лучше уже приготовленные грибы. Обычно их замораживают после варки. Следует понимать, что ядовитые вещества из сырых грибов при низких температурах никуда не деваются. Если вы заморозили их, не сварив, то делайте это после дефростации», — рассказывает эксперт.
Специалист также напоминает, что даже съедобные и правильно приготовленные грибы не стоит есть в чрезмерных количествах, ведь это тяжёлая, трудно перевариваемая пища. Следующие после сморчков, строчков и сморчковых шапочек съедобные грибы появляются в Пермском крае уже летом. Точных сроков нет, поскольку многое зависит от температуры воздуха, влажности
«Если в июне достаточно тепло, то уже в середине июля появляются подосиновики, маслята, подберёзовики. Чуть позже начинают расти белые грибы и сыроежки. В августе обычно собирают грузди, лисички, в сентябре — рыжики, опята, — рассказывает Александр Шишигин. — Некоторые грибы растут не каждый год. К примеру, рыжики и грузди могут появиться в этом сезоне, а в следующем будет всего пара штук. Это явление называется волнами жизни и свойственно не только грибам. Такое бывает с разными растениями, к примеру, яблонями, которые плодоносят не каждое лето. Бывают годы, когда в лесах появляются только маслята».
Независимо от того, насколько богатый в том или ином сезоне урожай, тихая охота в Пермском крае год от года становится всё более популярной. Это отмечают и специалисты.
«Всё больше жителей края приобщается к тихой охоте. Это интересный процесс, и собирать грибы намного проще, чем, к примеру, мелкие лесные ягоды. Пермяки фотографируют свой улов и публикуют в соцсетях снимки, которые видят множество людей. Таким образом это занятие популяризируется», — считает Александр Шишигин.
Сколько всего?
В Пермском крае около тысячи видов грибов. Однако в пищу употребляют только около трети из них. Периодически учёные открывают новые виды. Но это не значит, что те появляются из ниоткуда. Просто ранее их не замечали из-за небольшой популяции или маленького ареала. Среди новых видов — в основном так называемые поганки, то есть ядовитые грибы.
Под запретом.
В регионе растут в том числе грибы, которые находятся на грани исчезновения. В Красную книгу Прикамья занесены 12 видов. Это толипокладий головчатый, болет укоренённый, весёлка обыкновенная, дубовик оливково-бурый, млечник полукроваво-красный, поганка бледная, подмолочник, решетник азиатский, спарассис курчавый (грибная капуста), трутовик лакированный, трутовик разветвлённый (полипорус зонтичный).
Также в списке саркосома шаровидная (земляное масло) — один из самых примечательных грибов. Его также называют ведьминым котлом. Дело в том, что он напоминает котелок, полный чёрной жидкости. Саркосома шаровидная неядовита, но и несъедобна.