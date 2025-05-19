Захарова прокомментировала обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые обвинения в адрес России во вмешательстве якобы в президентские выборы в Румынии. Сделать это, уверена российский дипломат, невозможно. Об этом Захарова заявила в Telegram-канале.
«Во-первых, я бы попросила это выборами не называть. Во-вторых, в такое невозможно вмешаться, только вляпаться. Так что пусть никого своим электоральным не замазывают. Отмывайтесь сами!», — написала представитель МИД.
Ранее Центризбирком Румынии опубликовал последние данные, согласно которым после подсчета 98,02% голосов действующий мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре президентских выборов, набрав 54,28% голосов избирателей. На втором месте с результатом 45,72% голосов находится председатель оппозиционного «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион.
На этом фоне представитель МИД Румынии Андрей Цэрня заявил, что якобы зафиксированы признаки некого «российского вмешательства» в проведение второго тура выборов президента республики. По словам главного румынского дипломата, якобы была запущена «вирусная кампания фейковых новостей» в мессенджере Telegram, чтобы повлиять на избирательный процесс.
Историю с выборами президента в Румынии не оставил без внимая и основатель Telegram Павел Дуров. Он заявил, что власти одной из западноевропейских стран обращались к администрации платформы с просьбой заглушить голоса консерваторов в Румынии перед воскресными выборами президента в этой республике.
Он отметил, что Запад не может «защищать демократию», разрушая демократию. А также не может «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого, добавил владелец платформы.
После недвусмысленных намеков Дурова в дело вступил МИД Франции. В соцсетях он опроверг информацию о вмешательстве Парижа в выборы президента в Румынии. Отмечалось, что Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявить ответственность и уважение к румынской демократии.