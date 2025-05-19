Захарова прокомментировала обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии

Он отметил, что Запад не может «защищать демократию», разрушая демократию. А также не может «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого, добавил владелец платформы.