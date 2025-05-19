Владимир Путин поручил запретить оборот неразлагаемой посуды и упаковки на Байкале

По итогам совещания с правительством РФ 14 апреля Владимир Путин вынес перечень поручений. Среди главных инициатив президента: введение нового режима оборота посуды в границах Байкальской природной территории, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В распоряжении указано, что следует поэтапно вводить запрет на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов в границах природной территории озера. В том числе нужно рассмотреть возможность нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал.
Предложения по реализации поручения президента будет должно быть представлено до 1 сентября. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Напомним, правительство РФ планирует выделить 8 млрд рублей на создание инфраструктуры для обращения с отходами на Байкальской природной территории. Средства получат Иркутская область и республика Бурятия для строительства перегрузочных станций и комплексов по обработке ТКО. Финансирование пройдет в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2028 года.