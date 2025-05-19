Владимир Путин поручил запретить оборот неразлагаемой посуды и упаковки на Байкале

В распоряжении указано, что следует поэтапно вводить запрет на оборот посуды и упаковки из не подлежащих компостированию материалов в границах природной территории озера. В том числе нужно рассмотреть возможность нанесения на такие посуду и упаковку маркировки для потребителей, предупреждающей о причинении вреда озеру Байкал.