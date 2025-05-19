FT: Мерц пытается уладить спор Макрона и Мелони из-за Украины

Мелони заявила, что ее не включили в круг европейских лидеров (Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск), участвующих в координации с Киевом и Вашингтоном по украинскому вопросу. Она связала это с позицией Италии, отказавшейся от отправки войск на Украину — идеи, продвигаемой так называемой «коалицией желающих».