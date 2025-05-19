FT: Мерц пытается уладить спор Макрона и Мелони из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц предпринял попытку урегулировать нарастающее напряжение между французским лидером Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, возникшее на почве разногласий по украинскому вопросу. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения премьер-министра Италии Джорджи Мелони из группы европейских лидеров, координирующих свои действия с Белым домом по Украине», — передает издание.
Мелони заявила, что ее не включили в круг европейских лидеров (Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск), участвующих в координации с Киевом и Вашингтоном по украинскому вопросу. Она связала это с позицией Италии, отказавшейся от отправки войск на Украину — идеи, продвигаемой так называемой «коалицией желающих».
При этом Макрон отверг утверждения итальянского премьера, заявив, что обсуждения в узком кругу лидеров (включая его самого, Мерца, Стармера и Туска) касались исключительно вопросов прекращения огня, а не отправки войск в Украину.
Напомним, что сама Мелони со скептицизмом относится к отправке миротворческого контингента Европы на Украину. Подобное размещение она назвала «самым сложным и наименее эффективным» решением.
По информации Financial Times, Мерц накануне интронизации папы Льва XIV (18 мая) провел встречу с Мелони, пытаясь снизить напряженность в отношениях. В ходе беседы он подчеркнул важность участия Италии в обсуждении украинского урегулирования, отметив, что страна должна занять свою нишу в этом процессе.
После встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле киевский главарь Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В разговоре также приняли участие ключевые европейские лидеры: Макрон, Стармер, Туск и Мерц.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не считает допустимым компромисс в вопросе размещения зарубежных миротворцев на Украине. По словам главы МИД, в случае ввода иностранного контингента западные страны откажутся от согласования условий мирного урегулирования, так как эти силы станут формировать ситуацию на месте.