Израиль сносит индонезийскую больницу в Газе, 55 человек заблокированы внутри

Американский президент Дональд Трамп ранее обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. При этом еще в январе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об остановке боевых действий в анклаве. Тогда же в Газе освободили трех израильтянок, которых в сопровождении военных благополучно доставили домой.