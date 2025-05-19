Израиль сносит индонезийскую больницу в Газе, 55 человек заблокированы внутри

Израильские военные начали снос индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа. По данным телеканала Al Jazeera, в здании остаются заблокированными не менее 55 человек.
Отмечается, что это последнее медицинское учреждение, продолжающее работу на севере анклава.
— Израильские войска атаковали ворота больницы и снесли северную стену осажденного объекта с помощью бульдозера, — говори.тся в сообщении.
Согласно информации телеканала, среди находящихся внутри — четыре врача и восемь медсестер. В районе больницы также слышны звуки стрельбы.
Американский президент Дональд Трамп ранее обратился к ХАМАС с требованием незамедлительно освободить всех заложников и вернуть тела погибших израильтян. При этом еще в январе канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об остановке боевых действий в анклаве. Тогда же в Газе освободили трех израильтянок, которых в сопровождении военных благополучно доставили домой.
18 мая стало известно, что армия обороны Израиля начала широкомасштабное наступление в секторе Газа против радикального палестинского движения ХАМАС в рамках операции «Колесницы Гидеона».