Критик Гуру Кен заявил, что Пугачёва через новые песни делает России намёки

Напомним, в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с отъездом Пугачёвой из России очень страшным примером. Она отметила, что не хочет осуждать артистку за это решение. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что ситуация с певицей должна стать уроком для граждан РФ.