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Критик Гуру Кен заявил, что Пугачёва через новые песни делает России намёки

Критик считает, что в ряде композиций артистка якобы даёт понять, что не отреклась от Родины.

Источник: Аргументы и факты

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва через свои новые песни якобы посылает России определённые «сигналы», которые были понятны не всеми, заявил музыкальный критик Гуру Кен (Вадим Пономарев).

По его мнению, в ряде композиций, вышедших к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, артистка будто бы даёт понять, что не отреклась от Родины.

«Она открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей, она почитает Великую Победу и наших ветеранов. Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла», — сказал критик, слова которого приводит URA.RU.

Гуру Кен полагает, что певица хочет вернуться в РФ. Специалист призвал понять Пугачёву и не считать её врагом.

Напомним, в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с отъездом Пугачёвой из России очень страшным примером. Она отметила, что не хочет осуждать артистку за это решение. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что ситуация с певицей должна стать уроком для граждан РФ.