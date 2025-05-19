Эксперт назвала профессии с доходом выше 300 тысяч рублей в месяц

А ранее Life.ru писал, что эпоха стремительного роста доходов в сфере информационных технологий подходит к концу. Зарплаты айтишников не только замедлили подъём, но по многим позициям могут даже начать снижаться. Замедление доходов ждёт и маркетологов, поскольку акцент делается не на привлечение новых клиентов, а на удержание уже существующих.