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Восемь часов искали потерявшийся самолет в Кызылординской области

АСТАНА, 19 мая — Sputnik. В Кызылординской области потерялся самолет АН-2, сообщили в МЧС.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

Воздушный борт направлялся в сторону «Тан-Кумколь» и совершил вынужденную посадку.

На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. Незамедлительно были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО «Казавиаспас» МЧС РК.

рассказали спасатели

После восьми часов напряженных поисков, глубокой ночью пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.