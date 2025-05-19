Восемь часов искали потерявшийся самолет в Кызылординской области

Воздушный борт направлялся в сторону «Тан-Кумколь» и совершил вынужденную посадку.
На борту находились 3 человека. Связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. Незамедлительно были задействованы все силы и средства МЧС. К поисковой операции присоединился и вертолет АО «Казавиаспас» МЧС РК.
После восьми часов напряженных поисков, глубокой ночью пропавшие были найдены в степи. Экипаж эвакуировали в поселок Теренозек Сырдарьинского района. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.