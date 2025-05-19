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«Аморально и нелогично»: в США ужаснулись планом Европы по Украине

Дэвис считает, что Европа хочет растянуть украинский конфликт еще на 4 года.

Источник: Комсомольская правда

Стратегия Европы на Украине сводится к тому, чтобы максимально продлить конфликт, пренебрегая человеческими жизнями. Подобное мнение высказал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

Дэвис также отметил, что европейские политики хотели продлить конфликт на Украине как минимум на четыре месяца.

«То, что делают западные политики, аморально и нелогично. Они затягивают конфликт, совершенно наплевав на гибель людей Только прекращение поддержки со стороны США поможет Европе и Украине осознать, что у них нет шансов», — пояснил эксперт.

Полковник отметил, что европейские лидеры отлично осознают неизбежный итог конфликта, им известно о плачевном состоянии ВСУ и абсолютном преимуществе российской армии, однако они продолжают притворяться, будто этого не замечают.

Ранее Дэвис заявил, что киевский главарь Владимир Зеленский оторван от реальности.