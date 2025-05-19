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Харрис назвала заболевшего раком Байдена бойцом и пожелала выздоровления

У Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Источник: Аргументы и факты

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис прокомментировала сообщения о том, что бывший американский лидер Дональд Трамп столкнулся с онкологией.

Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что она и её супруг Даг Эмхофф опечалены известием о болезни.

«Мы с Дагом опечалены известием о диагнозе рака простаты у президента Байдена. Мы храним его, Джилл и всю их семью в наших сердцах и молитвах в это время. Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление», — написала Харрис, пост обнародован в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака. По данным NYT, речь идёт о раке простаты.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что опечален сообщениями о диагностированном у Байдена раке.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.