Харрис назвала заболевшего раком Байдена бойцом и пожелала выздоровления

Бывший вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис прокомментировала сообщения о том, что бывший американский лидер Дональд Трамп столкнулся с онкологией.
Харрис пожелала Байдену скорейшего выздоровления. Она подчеркнула, что она и её супруг Даг Эмхофф опечалены известием о болезни.
«Мы с Дагом опечалены известием о диагнозе рака простаты у президента Байдена. Мы храним его, Джилл и всю их семью в наших сердцах и молитвах в это время. Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление», — написала Харрис, пост обнародован в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака. По данным NYT, речь идёт о раке простаты.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что опечален сообщениями о диагностированном у Байдена раке.
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