Харрис назвала заболевшего раком Байдена бойцом и пожелала выздоровления

«Мы с Дагом опечалены известием о диагнозе рака простаты у президента Байдена. Мы храним его, Джилл и всю их семью в наших сердцах и молитвах в это время. Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление», — написала Харрис, пост обнародован в соцсети X*.