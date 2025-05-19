Опасный дуэт: Врач рассказала, каким соком ни в коем случае нельзя запивать лекарства

По словам эксперта, данный эффект наблюдается не со всеми препаратами, а преимущественно с теми, которые метаболизируются ферментом CYP3A4. К ним относятся некоторые статины, препараты от давления, иммуносупрессанты, средства от аритмии и тревожности, снотворные. Несмотря на то, что некоторые группы лекарств менее чувствительны к грейпфрутовому соку, врач рекомендует избегать любых экспериментов и не запивать таблетки этим напитком.