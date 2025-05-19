Опасный дуэт: Врач рассказала, каким соком ни в коем случае нельзя запивать лекарства

Грейпфрут содержит фуранокумарины — соединения, которые блокируют работу фермента CYP3A4, отвечающего за метаболизм (переработку) лекарств. Если запивать медикаменты грейпфрутовым соком, они не расщепляются должным образом и накапливаются в крови в повышенных концентрациях. Кроме того, грейпфрутовый сок может влиять на особые транспортные белки кишечника, которые регулируют всасывание лекарств. В результате в кровь поступает больше активного вещества, чем предполагалось при назначении лекарства.
Екатерина Кашух.
Гастроэнтеролог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест».
Специалист отмечает, что такая комбинация может приводить к разнообразным негативным последствиям. Например, сочетание грейпфрутового сока с препаратами от гипертонии может вызвать резкое снижение артериального давления, это чревато головокружением и обмороком. Запивание седативных препаратов также может привести к чрезмерной сонливости и нарушению координации.
«Комбинация лекарств с грейпфрутовым соком может приводить к самым разным побочным эффектам», — подчёркивает собеседница Life.ru.
По словам эксперта, данный эффект наблюдается не со всеми препаратами, а преимущественно с теми, которые метаболизируются ферментом CYP3A4. К ним относятся некоторые статины, препараты от давления, иммуносупрессанты, средства от аритмии и тревожности, снотворные. Несмотря на то, что некоторые группы лекарств менее чувствительны к грейпфрутовому соку, врач рекомендует избегать любых экспериментов и не запивать таблетки этим напитком.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что запивать таблетки горячей водой — серьёзная ошибка, так как это может изменить скорость усвоения активных веществ. А другие жидкости, такие как соки, чай или газировка, могут содержать компоненты, которые вступают в нежелательную реакцию с действующим веществом лекарства или мешают его правильному всасыванию.