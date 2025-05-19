Стоит быть особенно осторожными: самый опасный возраст для каждого знака зодиака

Как гром среди ясного неба приходит он — первый по-настоящему взрослый кризис. Овны к этому моменту могут внезапно почувствовать, будто отстают от всех: однокурсники уже у руля, а ты все еще держишься за штурвал, не зная, куда плыть. «Где же моя великая история успеха?» — грызет изнутри вопрос. В такие моменты риск спонтанных поступков особенно высок: хлопнуть дверью офиса, сбежать в другой город или без предупреждения порвать отношения. Кто-то скажет: импульсивность. А может, это просто крик души?