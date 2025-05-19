В РФ прорабатывают идею о предупреждающих о беспилотных авто дорожных знаках

«По беспилотным автомобилям уже сейчас у нас в работе инициатива по появлению дорожных знаков и предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили. Но, опять-таки, стандарт на соответствующие знаки может появиться только тогда, когда будет достигнут консенсус всех заинтересованных сторон», — сказал он.
Ранее в Минтрансе сообщили ТАСС, что министерство пока не намерено вводить новые дорожные знаки для ориентирования участников движения и беспилотных автомобилей, однако в будущем это возможно.
Как напомнил руководитель Росстандарта, слишком частая смена стандартов на дорожные знаки может привести к путанице, поэтому их обновление — это длительный процесс с привлечением органов власти, регуляторов, автомобилистов и других сторон.
«Поэтому для нас крайне важно, чтобы именно на основании консенсуса всех заинтересованных сторон появились предложения по новым дорожным знакам», — отметил он.
В феврале 2025 года Росстандарт утвердил поправки к ГОСТу, вводящие новые дорожные знаки. Так, например, появились знаки «Глухие», вертикальной стоп-линии, совмещенные знаки и другие.
О форуме
XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходил с 13 по 18 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.