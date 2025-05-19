В РФ прорабатывают идею о предупреждающих о беспилотных авто дорожных знаках

«По беспилотным автомобилям уже сейчас у нас в работе инициатива по появлению дорожных знаков и предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили. Но, опять-таки, стандарт на соответствующие знаки может появиться только тогда, когда будет достигнут консенсус всех заинтересованных сторон», — сказал он.