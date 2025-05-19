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В РФ прорабатывают идею о предупреждающих о беспилотных авто дорожных знаках

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Росстандарт прорабатывает инициативу по разработке дорожных знаков, предупреждающих о движении беспилотных автомобилей, но они могут появиться при достижении консенсуса заинтересованных сторон. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев в интервью ТАСС в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«По беспилотным автомобилям уже сейчас у нас в работе инициатива по появлению дорожных знаков и предупреждающих знаков о том, что используются беспилотные автомобили. Но, опять-таки, стандарт на соответствующие знаки может появиться только тогда, когда будет достигнут консенсус всех заинтересованных сторон», — сказал он.

Ранее в Минтрансе сообщили ТАСС, что министерство пока не намерено вводить новые дорожные знаки для ориентирования участников движения и беспилотных автомобилей, однако в будущем это возможно.

Как напомнил руководитель Росстандарта, слишком частая смена стандартов на дорожные знаки может привести к путанице, поэтому их обновление — это длительный процесс с привлечением органов власти, регуляторов, автомобилистов и других сторон.

«Поэтому для нас крайне важно, чтобы именно на основании консенсуса всех заинтересованных сторон появились предложения по новым дорожным знакам», — отметил он.

В феврале 2025 года Росстандарт утвердил поправки к ГОСТу, вводящие новые дорожные знаки. Так, например, появились знаки «Глухие», вертикальной стоп-линии, совмещенные знаки и другие.

О форуме

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходил с 13 по 18 мая в Казани. ТАСС — генеральный информационный партнер форума.