Военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор в личном блоге заявил, что ключевые требования России направлены на устранение коренных причин конфликта и достижение устойчивого мира.
— С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят. Они имеют ввиду людей, которые отметились во многих местах и совершили ужасные преступления, пытали и убивали гражданских, пленных, в том числе и в Курской области. Это неприемлемо. Этот элемент украинского государства должен быть уничтожен, — сказал он.
Он подчеркнул, что украинская сторона не может отвергать такие пункты, как денацификация, поскольку именно они, по его мнению, лежат в основе противостояния. Макгрегор считает, что без решения этих вопросов невозможно добиться долгосрочного мира.
Также он отметил важность нейтралитета Украины, подчеркнув, что этот вопрос даже не подлежит обсуждению. По его словам, Киев не может игнорировать российские интересы в сфере безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским лидером Путиным у него состоится беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран — членов Североатлантического альянса. Глава Белого дома выразил надежду на то, что после этого стороны достигнут прекращения огня.