— С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят. Они имеют ввиду людей, которые отметились во многих местах и совершили ужасные преступления, пытали и убивали гражданских, пленных, в том числе и в Курской области. Это неприемлемо. Этот элемент украинского государства должен быть уничтожен, — сказал он.