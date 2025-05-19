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В Иркутске продают «Москвич» 1974 года выпуска за 5,5 миллиона рублей

Автор объявления утверждает, что авто 20 лет стояло в гараже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске за наличку продают желтый «Москвич-412» 1974 года выпуска. Объявление появилось в сети, продавец утверждает, что автомобиль в коллекционном заводском состоянии, документы все в наличии. Цена — 5,5 миллиона рублей.

— 20 лет стоял в гараже, запускался лишь периодически. Новый аккумулятор. Полировать не стал, чтобы люди видели его реальное состояние спустя 51 год, — сказано в объявлении.

Отмечается, что уместен торг, но как говорит автор, «в пределах разумного».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что любители здорового образа жизни получили приятный бонус от государства. В прошлом году жители Приангарья вернули через налоговый вычет 140,5 миллиона рублей, потраченных на спортзалы и фитнес-центры.