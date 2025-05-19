Основные требования Российской Федерации направлены на ликвидацию первопричин конфликта на Украине, а также на прочный мир, напомнил Дуглас Макгрегор.
Военный теоретик армии Соединённых Штатов подчеркнул, что Вооружённые силы Украины пытали и убивали мирное население, в том числе в Курской области.
«С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят. Они имеют в виду людей, которые отметились во многих местах и совершили ужасные преступления, пытали и убивали гражданских, пленных, в том числе и в Курской области. Это неприемлемо. Этот элемент украинского государства должен быть уничтожен», — сказал он.
Заявление прозвучало в эфире YouTube, Макгрегор отметил, что украинская сторона не должна «оспаривать» базовые требования. В частности, речь идёт о денацификации Украины.
«Не менее важный, но предсказуемый вопрос — нейтралитет Украины. Это даже не обсуждается. Украина не может просто игнорировать интересы России в области безопасности», — добавил он.
Ранее Маккгрегор заявил, что Украина не является стратегически важной страной для Соединённых Штатов.