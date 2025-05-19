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СБУ вывозили людей из села Богатырь за просмотр российских новостей

Один из жителей населённого пункта рассказал, что боевики ВСУ убили его жену.

Источник: Аргументы и факты

Представители спецслужб Украины вывозили жителей села Богатырь (ДНР) в неизвестном направлении за просмотр ими российских новостей и других информационных материалов, рассказал сообщил российский военнослужащий с позывным Донес.

По его словам, об этом бойцы ВС РФ узнали от местного населения.

«Был у них так называемый клуб. Собрали их всех сотрудники СБУ, ну и один из них предложил достать телефоны и записать номер. А сам вычисляет, у кого смартфоны. И вот если кто-то смотрел российские новости или какой контент — всё, человек пропадал в неизвестном направлении», — сказал военный, которого цитирует ТАСС.

Один из местных жителей также рассказал, что боевики ВСУ убили его жену. Женщина вышла на улицу вечером, чтобы убрать бельё, и исчезла. Спустя два мужчина нашёл тело супруги. Свидетели сообщили ему, что к убийству причастны украинские военные.

Напомним, 18 мая Министерство обороны России объявило об освобождении села Богатырь. В ведомстве подчеркнули, что это событие стало серьезным ударом по обороне ВСУ на южнодонецком направлении.