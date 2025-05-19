Эксперт напомнил, что Москва с самого начала говорила о денацификации на Украине, и говоря это, не шутила. Поскольку речь идет о нацистах, которые зверствовали и в новых регионах России, и в Курской области. И этот элемент украинского государства должен быть уничтожен.