Основные требования России на переговорах с Украиной направлены на устранение первопричин конфликта и обеспечение прочного мира. Об этом YouTube-канале заявил военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор.
Эксперт напомнил, что Москва с самого начала говорила о денацификации на Украине, и говоря это, не шутила. Поскольку речь идет о нацистах, которые зверствовали и в новых регионах России, и в Курской области. И этот элемент украинского государства должен быть уничтожен.
Киев не сможет игнорировать это требование, которое составляет корень конфликта. Не решив этот вопрос, долгосрочного мира в регионе не будет.
«Не менее важный, но предсказуемый вопрос — нейтралитет Украины. Это даже не обсуждается. Украина не может просто игнорировать интересы России в области безопасности», — заключил Макгрегор.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что Россия готовит список требований для прекращения огня в зоне конфликта на Украине.
В Британии высказали мнение, что текущие мирные переговоры могут привести к фактическому разделу Украины между американским и российским лидерами. По его оценке, Дональд Трамп и Владимир Путин через дипломатические каналы определяют сферы влияния в украинском вопросе.