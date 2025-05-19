Авиарейсы по маршруту «Алматы — Петропавловск» переведут на коммерческую основу

Ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки субсидируемого рейса Алматы — Петропавловск на безубыточный уровень, данный маршрут с 1 июля 2025 года переведен на коммерческую основу.
До 1 июля стоимость билета в одну сторону составляла 30 тысяч тенге (58,8 долларов). С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге (30 долларов), в зависимости от тарифа и времени покупки билета.
Следует отметить, что количество рейсов сохранено — они будут выполняться пять раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета два часа.
Минтранс рекомендует пассажирам заранее бронировать билеты для получения наиболее выгодных условий перелета.