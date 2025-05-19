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Авиарейсы по маршруту «Алматы — Петропавловск» переведут на коммерческую основу

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. С 1 июля 2025 года авиарейсы по маршруту «Алматы — Петропавловск» переведут на коммерческую основу, сообщает Минтранс.

Источник: Sputnik.kz

Ввиду успешного завершения программы субсидирования авиамаршрутов и выхода загрузки субсидируемого рейса Алматы — Петропавловск на безубыточный уровень, данный маршрут с 1 июля 2025 года переведен на коммерческую основу.

сообщает ведомство

До 1 июля стоимость билета в одну сторону составляла 30 тысяч тенге (58,8 долларов). С переходом на коммерческую модель цена перелета стартует от 15 270 тенге (30 долларов), в зависимости от тарифа и времени покупки билета.

Следует отметить, что количество рейсов сохранено — они будут выполняться пять раз в неделю авиакомпанией SCAT, продолжительность полета два часа.

отметили в ведомстве

Минтранс рекомендует пассажирам заранее бронировать билеты для получения наиболее выгодных условий перелета.