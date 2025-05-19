В июне ожидается 19 рабочих и 11 выходных дней

В 2025 году День России, который ежегодно отмечается 12 июня, выпадает на четверг. Благодаря переносу выходного дня с 8 марта (который в этом году выпал на субботу), на пятницу 13 июня, россияне смогут отдыхать четыре дня подряд — с 12 по 15 июня.
«Всего в июне 2025 года будет 19 рабочих и 11 выходных дней. Рабочих дней в этом месяце меньше, чем в других — поэтому сотрудникам с графиком 5/2 нужно иметь в виду, что несколько дней отпуска в июне могут привести к изменению ежемесячной выплаты. Например, если специалист, зарабатывающий 100 000 ₽ в месяц после вычета налогов, решит оформить трехдневный отпуск с 9 по 11 июня 2025 года, его отпускные составят около 11 000 рублей, а зарплата — 84 210 рублей. В этом случае финальная сумма за месяц будет 95 210 рублей, что на 4 790 рублей меньше обычного размера заработной платы», — рассказала Осьмак.
Для тех, кто все же хочет продлить отдых, есть несколько удобных вариантов. Так, взяв отпуск с 16 по 20 июня (5 дней), можно объединить его с праздничными выходными и отдыхать целых 11 дней — с 12 по 22 июня. А если оформить отпуск с 9 по 11 июня (3 дня), отдых продлится 9 дней — с 7 по 15 июня.
Альтернатива отпуска.
Оформлять отпуск необходимо не позднее чем за две недели до его начала, подчеркнула эксперт. Для тех, кто не хочет тратить отпускные дни, есть альтернатива — отгулы. По трудовому законодательству, каждый работающий россиянин может оформить отгул за работу в выходные и праздничные дни. «Что касается сверхурочных часов, то здесь действует следующий принцип: два часа переработки дают право на два часа отдыха. К примеру, если работник четыре дня подряд задерживается после работы на два часа, он вправе рассчитывать на полный выходной день в качестве компенсации. Таким образом, если у сотрудника есть накопленные отгулы, он может их потратить на продление выходных в июне», — уточнила Осьмак.
Также выходной можно получить по медицинским причинам. Например, сотрудник в возрасте до 40 лет может брать один день отдыха для диспансеризации раз в три года, а старше 40 лет — раз в год. Дополнительный выходной по согласованию с работодателем положен и донорам крови.
Кроме того, предстоящие июньские выходные открывают возможности дополнительного заработка для тех, кто планирует работать в праздник — Трудовой кодекс РФ гарантирует двойную оплату за работу в официальные праздничные дни, независимо от формы оплаты труда, будь то оклад, сдельная или почасовая система. При этом работодатель должен выплатить не только стандартный оклад, но и дополнительное вознаграждение за праздничные смены.