В июне ожидается 19 рабочих и 11 выходных дней

Оформлять отпуск необходимо не позднее чем за две недели до его начала, подчеркнула эксперт. Для тех, кто не хочет тратить отпускные дни, есть альтернатива — отгулы. По трудовому законодательству, каждый работающий россиянин может оформить отгул за работу в выходные и праздничные дни. «Что касается сверхурочных часов, то здесь действует следующий принцип: два часа переработки дают право на два часа отдыха. К примеру, если работник четыре дня подряд задерживается после работы на два часа, он вправе рассчитывать на полный выходной день в качестве компенсации. Таким образом, если у сотрудника есть накопленные отгулы, он может их потратить на продление выходных в июне», — уточнила Осьмак.