Топ-5 главных новостей в Молдове 19 мая 2025: Президентские выборы в Румынии, как и в Молдове, разделили страну; в мансардах Кишинева опасно жить; почему на ярмарки в Молдове люди перестали ходить

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 19 мая 2025:
1. Президентские выборы в Румынии прошли по «молдавскому сценарию»: Победа Никушора Дана разделила соседнюю страну на две равные части — без протестов не обойдется.
2. И как после этого жить в кишиневской мансарде?! В соцсетях появилась реклама того самого сгоревшего в Дурлештах 11-го мансардного этажа — видно, как строили — из легких, горючих материалов.
3. Погрелись и хватит: В Молдове опять дожди и совсем не жарко.
4. Цены на продукты выше, продавцов меньше, импорта больше: Почему на ярмарки в Кишинёве люди перестали ходить.
5. Осенью Молдову ждет жесткая зачистка СМИ, соцсетей и политического поля для кампании ПАС не только местным СИБом, но и украинским СБУ: Что обсуждалось за закрытыми дверями в Тиране — версия.
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