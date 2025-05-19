Военнослужащие ВВО обустроили переправу через реку Хилок в Забайкалье

УЛАН-УДЭ, 19 мая — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) обустроили понтонно-мостовую переправу через реку Хилок в Забайкальском крае для оказания помощи местным жителям, сообщает пресс-служба ВВО.
«Для оказания помощи местному населению на участке реки Хилок специалисты понтонного подразделения мотострелковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), навели понтонно-мостовую переправу через реку Хилок Хилокского района Забайкальского края. Длина моста составила около 100 метров с общей грузоподъемностью 60 тонн», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на автомобилях КамАЗ было доставлено 15 понтонных звеньев, которые были спущены на воду, затем произведена стыковка.
«Для обеспечения пропуска и содержания понтонно-мостовой переправы военнослужащими ВВО будет организована комендантская служба», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что переправа будет функционировать до середины октября.
За прошлый год такая переправа обеспечила проезд свыше 7300 единиц автомобильной техники для жителей сёл Тэрпхэн, Бада, Шиля, Закульта, Зурун и Ушоты.