Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет», — говорится в сообщении.
По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие — те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок.
«Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны», — добавил вице-премьер.
Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.
«Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях», — отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению «Технические науки».