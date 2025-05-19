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Чернышенко рассказал об отборе на стипендию президента для аспирантов

Чернышенко: 500 аспирантов и адъюнктов будут получать стипендию президента.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Определены 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов, ежемесячно они будут получать 75 тысяч рублей, сообщает аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Стали известны 500 победителей второго конкурсного отбора на назначение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тысяч рублей. Выплата назначается на срок от одного до четырех лет», — говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, соответствующую стипендию получают достойнейшие — те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок.

«Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны», — добавил вице-премьер.

Исследования соискателей стипендии должны опираться на приоритеты, определенные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля 2024 года.

«Речь о том, чтобы создавать технологии и продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство нашей страны в ключевых, перспективных областях», — отметил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Всего на конкурс поступило более 4,6 тысячи заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе аспиранты из новых регионов. Наибольшее число заявок было подано по направлению «Технические науки».